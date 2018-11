RECENZE: 36 let Punkovýho království oslavil Visací zámek ve vyprodané Lucerně

Že to bude velká akce, bylo jasný už při vstupu do pasáže. Fronta až ke koni a pestrobarevný číra a pankáči všech věkových kategorií všude kam se podíváš. Šetatřicet let na scéně, navíc v původní sestavě, to už je poměrně slušnej výkon, kterej je třeba řádně oslavit. Takže: kohouty postavit, nazout těžký boty a vyrazit do poga!

Už mi to kroutí nohy, čoveče

V neklimatizované Lucerně bylo jako vždy vedro k zalknutí, což ale málokomu vadilo. Kdo mohl, sházel svršky, posilnil se na baru a vyrazil na parket.

Jako první se pódia ujala pražská punková stálice Plexis. Kapela kolem frontmana a zakladatele Petra „Sida“ Hoška působí na scéně již od roku 1984 a po lehčí odbočce ke street-rocku a obměně sestavy se vrátila ke svým punkovým kořenům. Kdysi s nimi hrával na kytaru i frontman Visáčů Jan Honny Haubert. Fanouškům zahrála své nejznámější hity. Pod pódiem se pogovalo a tancovalo a nálada se začínala dostávat do toho správnýho varu.