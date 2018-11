Podle kritiků Nohavica nahrává Putinovi. Podívejte se raději na film, odpovídá muzikant

Hudební kritici, které oslovila Česká televize, upozorňují na to, že cena pro Nohavicu má kromě kulturního i politický rozměr. „Oni chtějí ocenit někoho populárního, někoho, kdo je známý, aby mohli říct: podívejte se, my tam máme ‚svého‘ člověka. Protože když někoho oceníte, tak to je oboustranné. Tím vás k sobě vážu, když vám dám nějakou cenu. Jsme spolu vlastně jedna parta,“ říká překladatel a publicista Josef Rauvolf.

„Máma by byla potěšena, že jsem se dostal až do Moskvy. To člověka dojímá nejvíc, když je máma pyšná na svého syna. Ale nevěřila by tomu. Ona by to tak trošku zbrzdila ten velký svět. Jak tady nikdy nebyla, tak by řekla: prosím tě, hlavně si vezmi šál, v Rusku je zima,“ vypráví ve filmu Nohavica během procházek po moskevských ulicích.

Režisér Jiří Vondrák na natáčení vzpomíná takto: „Když jsme odjížděli z Moskvy z natáčení, tak jsme se bavili o tom, že on je velká hvězda v Polsku. A on říkal: víš co, to, abych se chytl v Polsku, trvalo deset let. A nemám dalších deset let na to, abych dobyl Rusko. A já jsem si jednu dobu myslel, tak mi to prolétlo palicí, jestli to nebere jako kšeft: hele, Putine, já ti tady předám svoje publikum a ty mi za to otevřeš ruský trh.“