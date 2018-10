Klip týdne: Pitky a bitky. Cocotte Minute vzdávají hold Králům koruny

Děj Králům koruny je zasazen do středověké krčmy hradu Točník. Scénář a režii si vzal na starost dvorní režisér kapely Allan Šubert. Video je zajímavé už jen tím, že se natáčelo deset hodin v kuse.

„Ohlasy na novou desku a speciálně na tento track jsou naprosto výjimečné a za celou naši historii jsme to nezažili. Doufám, že i klip fanoušci ocení, a pro nás to bude možnost dostat naši muziku k novým lidem. Děláme hudbu celým svým srdcem a dáváme do ní všechnu svou energii,“ přibližuje zpěvák Zeller, co je vedlo k výběru zrovna této skladby.

Kromě kapely samotné účinkují v klipu i tanečníci a skupina scénického a historického šermu Burdýři. „Nikdy mě nenapadlo, že se budu jednou účastnit natáčení klipu, ve kterém bude sedm šermířů a bude to na skutečném hradě. Najednou jsme tam byli, byl to náš klip a my jsme byli ti, kdo si celý ten hrad pronajali,“ dodává Zeller.

Kromě nové desky a videoklipu kapela potěší fanoušky i právě startujícím turné. To začne již tuto sobotu v Mimoni a završí dvojitým koncertem v pražské Akropoli, který se bude konat 18. a 19. prosince.