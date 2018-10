Ženy jsou podle Sofi Oksanenové ohroženy. Jako hrdinky jejích knih i jako spisovatelky

Postavy jejích románů jsou často vystaveny brutalitě a násilí a ženy jsou ohroženy bez ohledu na to, v jaké době žijí. „Ve Finsku je mezi autory přes padesát procent žen, zatímco v jiných zemích jsou často v menšině. Ne proto, že by postrádaly talent, ale kvůli jejich postavení ve světě umění. Je to pořád o věcech, které ovlivňují pracující ženy: jak je postaráno o děti, jestli odchází na mateřskou dovolenou a tak dále,“ říká Oksanenová a doplňuje, že na postavení žen je stále co zlepšovat.

Za hrdiny svých knih si ale nevybírá vždy oběti, třeba v románu Čas ztracených holubic se pokusila minulou dobu nahlédnout očima kolaboranta. V každém národě jsou ještě nevyprávěné příběhy, domnívá se spisovatelka. Píše proto další knihu, která opět zavadí o země jejího původu, Finsko a Estonsko. Vyjít by měla v příštím roce.