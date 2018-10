Klip týdne: Eminem jako temný Venom

Marshall Bruce Mathers III (*17. říjen 1972, Saint Joseph, Missouri, Spojené státy americké), spíše známý jako Eminem, je americký raper, hudební producent, herec a zakladatel nahrávací společnosti Shady Records. Také je členem detroitské skupiny D12. Jeho hudební kariéra mu vynesla patnáct prestižních hudebních cen Grammy a v roce 2002 i cenu Akademie za nejlepší píseň, a to „Lose Yourself“ z jeho filmu „8. míle“. Jeho nejúspěšnějšími alby jsou: The Marshall Mathers LP (2000) a The Eminem Show (2002), kterých se dohromady prodalo okolo 40 milionů kusů celosvětově a obě získala ocenění diamantová deska od společnosti RIAA. Jeho největšími hity pak jsou písně: Lose Yourself, Not Afraid, Love The Way You Lie (ft. Rihanna) a The Monster (ft. Rihanna), které všechny dosáhly na první místo v žebříčku Billboard Hot 100. V roce 2009 byl společností Billboard vyhlášen nejlepším umělcem dekády. V roce 2013 získal ocenění „Umělec roku“ při historicky prvním ročníku YouTube Music Awards. Při udělování cen MTV EMA pak získal i cenu pro nejlepšího hip-hopového umělce a cenu Global Icon. Eminem je nejúspěšnější raper co do počtu prodaných alb.



Diskografie:

1996: Infinite

1999: The Slim Shady LP

2000: The Marshall Mathers LP

2002: The Eminem Show

2004: Encore

2009: Relapse

2010: Recovery

2013: The Marshall Mathers LP 2

2017: Revival

2018: Kamikaze



Zdroj: Wikipedia