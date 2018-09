Recenze: Dvě nové Libuše, dvě zklamání. Bezduchý zmetek a laciné hledání vůdce

Létající ženci

Představení mají oživit dva pojízdné pásy, ponejprv trapně komické, v průběhu jejich stupňujícího se užívání iritující, na nichž mohou být herci bez použití vlastních končetin dovezeni na scénu. Nebo i věci, třeba rádlo, než se objeví Přemysl Oráč, nebo také třeba rádlo, když Přemysl Oráč právě zpívá, ano, o rádle… Tato doslovnost, jíž představení překypuje, je ještě otravnější než ježdění na pásech, které v tišších místech ruší poslech.

Legračně vyznívá také kontrast mezi vyšehradskou bílo-stříbrnou Libušinou družinou ve splývavých řízách a jejich uměle ovousenými a zparukovanými protějšky, kteří s kopími, štíty a s beraními kožkami přes rameno vypadají jako potomci Galů stižení albinismem a syndromem předčasného stárnutí, a rozjásanými stadickými venkovany v kloboučcích a selkami v barevných sukních, kteří do představení asi zabloudili z Prodané nevěsty. Z Vyšehradu do Stadic je to bratru 90 kilometrů a trochu přes tisíc let.