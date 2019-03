Přehrajte si: Rekonstrukce politického procesu s veteránem Tomášem Sedláčkem

„Je to pocta jednomu z hrdinů naší novodobé historie,“ řekl o vystoupení organizátor festivalu Jan Řeřicha, pod jehože vedením rekonstrukci připravili studenti a absolventi Právnické fakulty.

Řeřicha do textu zahrnul i autentické Sedláčkovy vzpomínky z knihy jeho pamětí „Vydržet!“. Z nich je patrné, že své zatčení očekával i kvůli procesům, které komunisté uspořádali s političkou Miladou Horákovou nebo generálem Heliodorem Píkou.

Studentské představení odkrývá, jak totalitní režim zneužíval justici k likvidaci nepřátel. Obvinění museli snášet mučení a vydírání, pod tlakem se pak přiznávali ke skutkům, které nepáchali. Režim se tak zbavoval svých odpůrců ze všech vrstev společnosti. Proces s vojáky byla desátou rekonstrukcí, kterou studenti práv pro festival Mene Tekel nastudovali. Loňské představení bylo o procesu se skupinou kněží.

Symbol starých dobrých hodnot

Tomáš Sedláček se narodil 8. ledna 1918 ve Vídni do rodiny důstojníka. Získal sokolskou průpravu, maturitu na reálce a připravoval se na povolání vojáka. Nejdříve narukoval k dělostřeleckému pluku a v roce 1937 nastoupil do hranické vojenské akademie.

O tři roky později odešel tzv. balkánskou cestou do Francie, kde byl přidělen k 1. československé pěší divizi. Po porážce Francie byl za dramatických okolností evakuován do Velké Británie. Vstoupil do řad Československé smíšené brigády a absolvoval řadu vojenských kurzů včetně parašutistického výcviku.

V roce 1944 byl zařazen mezi důstojníky přesunující se do Sovětského svazu, kde se stal příslušníkem 2. československé paradesantní brigády. Útvar bojoval v Karpatech a posléze byl na pomoc Slovenskému národnímu povstání vysazen na Slovensku.

Po porážce povstání Sedláček spolu se zbytky brigády pokračoval v odporu v oblasti Nízkých Tater, v únoru přešel i s ostatními přeživšími frontu.