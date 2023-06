Dokončení stadionu v Hradci Králové hrozí zpoždění. Změnila se také jeho podoba

Stavba fotbalové arény za 650 milionů korun bez daně začala v srpnu 2021. Jde o největší stavbu v novodobé historii města. Město stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu z roku 1966 připravovalo přes patnáct let. Stavební sdružení tvoří firmy Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont, jejich vyjádření ČT zjišťuje.

Město podle primátorky v úterý s firmami o situaci jednalo. Jako zásadní termíny stanovilo 5. srpen, kdy by se na stadionu mělo odehrát první domácí utkání prvoligového klubu FC Hradec Králové, a 3. září, kdy by se měl stadion slavnostně otevřít veřejnosti. „Firmy přisvědčily a deklarovaly, že jsou schopny a ochotny do 30. července realizovat stavbu tak, aby mohla být připravená a zkolaudovaná k prvnímu domácímu zápasu,“ řekla primátorka.

Náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09) připomněl, že již v dubnu město vyslovilo obavu, že se stavba stadionu může prodloužit o šest až osm týdnů. Toto riziko podle něj stále trvá. „Zhotovitel nás ubezpečuje, že udělá v cílové rovince maximum pro to, aby umožnil odehrát první zápas 5. srpna,“ uvedl.