Hradec Králové chce mít za dva roky nový fotbalový stadion. Podepsal smlouvu se sdružením tří firem

Vybrané firmy budou nyní stadion projektovat. Vlastní stavba by měla začít na podzim demolicemi stávajícího stadionu. Vše má být hotové do dvou let, tedy na jaře 2023, uvedli zástupci města. Město stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu z roku 1966 připravuje přes 15 let.

Uskupení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont vyhrálo tendr, který radnice vypsala loni v září. Jako vítěze soutěže uskupení schválili zastupitelé města na konci března. V minulosti město na stavbu vypsalo tři tendry, ale žádný z nich do konce nedotáhlo. Nyní město zakázku vypsalo metodou Design and Build, tedy Navrhni a postav. Dané byly základní požadavky města na velikost a funkce stadionu, uchazeči také museli respektovat limity dané již v minulosti vydaným stavebním povolením na stadion.

🏟 Historický okamžik je zde – na Malšovickém stadionu dojde dnes v 11:00 k podpisu smlouvy mezi @_HradecKralove a firmami Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont o výstavbě nové multifunkční arény.

📺 Živý přenos můžete sledovat zde 👉🏻 https://t.co/NIHPmSdYD7

⚫️⚪️ #votroci pic.twitter.com/fNQMTwPbR4 — FC Hradec Králové (@FCHradec) April 14, 2021

Jak proběhnul tendr

Původně se do tendru přihlásily čtyři subjekty, ale předběžné nabídky v únoru podaly tři subjekty. Hodnoticí komise vítěze vybrala 5. března.

Organizátoři tendru uvedli, že vítězná nabídka byla výrazně kvalitnější než dvě zbývající. Vyzdvihli to, že sdružení vedené Strabagem do návrhu zahrnulo multifunkční využití, například do stadionu zakomponovalo tři tělocvičny, stometrovou krytou dráhu i venkovní amfiteátr.

Stadion by měl poskytnout zázemí a venkovní prostor pro kongresy, festivaly či dožínky. Na koncerty by se do hlediště a na hrací plochu mělo vejít až 25 tisíc diváků.

Pochybnosti o termínu výstavby a ceně

Opoziční zastupitelé z řad Hradeckého demokratického klubu (HDK) a Pirátů na březnovém jednání zastupitelstva vyslovili obavy, zda vybraný dodavatel dodrží dvouletý termín výstavby a slíbenou cenu.

„Je to obrovské riziko, do kterého jdeme. Jsem přesvědčen, že stadion nás bude stát víc. Že buď budou vícepráce nebo tam nedostaneme to, co si myslíme, že tam bude,“ řekl zastupitel Jan Holásek (za HDK). Náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS) k tomu uvedl, že proti předchozímu tendru město nyní získá lepší stadion, který bude levnější asi o 200 milionů korun.

Celkové náklady na pořízení stadionu by neměly překročit 605 milionů korun bez DPH. Již loni v červenci město podepsalo smlouvu se společností Arcadis Czech Republic, která bude za 31,8 milionu korun bez DPH správcem stavby. Na samotnou stavbu tak zbývalo 573,2 milionu korun bez DPH. Sdružení Strabag, Geosan a D&D nabídlo cenu asi o pět milionů korun nižší.

Stadion, na němž bude mít zázemí druholigový klub FC Hradec Králové, by měl podle radnice splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Měl by splňovat i požadavek na multifunkční arénu. Kapacita arény má být 8000 diváků s možností navýšení na 9300 míst. Všechna místa by měla být zastřešená. Zachováno bude i typické osvětlení stávajícího stadionu v podobě takzvaných lízátek. Na financování stavby by chtělo město získat státní dotaci.