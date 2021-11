Vědci půl kilometru pod zemí zkoumají materiály pro úložiště jaderného odpadu

Podzemní laboratoř zatím tvoří necelého půl kilometru chodeb, horníci tam už pro správu úložišť razí další. Nové chodby budou od nynějších vzdálené asi kilometr. „Předpokládáme, že tyto prostory budou finálně hotové v roce 2023,“ popisuje Lukáš Vondrovic ze Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

Ražbu chodeb u bývalého uranového dolu zajišťuje státní podnik Diamo, jeho lidé se starají také o chod výzkumného pracoviště. V součtu jich tam pracuje okolo sta, další stovka pracovníků z různých institucí se podílí na experimentech. Provoz laboratoře podle Vondrovice ročně stojí asi sto milionů korun. Aktuálně tam pokračuje sedm výzkumných projektů. „Dalších osm teď máme v přípravě,“ doplnil.

Stavba Podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov začala v roce 2013, experimenty se tam dělají od roku 2017. „Plánujeme, že v provozu bude minimálně do roku 2030, respektive do roku 2035,“ řekl Jan Smutek ze správy úložišť, který má pracoviště na starosti. Pak by se podle něj měly práce přesunout do míst, kde by se mělo úložiště stavět.