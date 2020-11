Vrchní soud snížil tresty za zapálení barokního zámku v Horním Maršově

Nejdelší trest vězení po středečním pravomocném rozhodnutí soudu je 11,5 roku. Dostal ho Petr Fic, který žhářské útoky podle soudu naplánoval a kterému za to Krajský soud v Táboře původně uložil 13 let a deset měsíců.

Vladimíra Racka, který si požáry objednal, vrchní soud poslal do vězení na devět let, původní trest táborského soudu tak zmírnil o 3,5 roku. Vedle toho musí zaplatit milion korun, pokud by tak neučinil, strávil by ve vězení 18 měsíců navíc. Ostatním čtyřem obžalovaným odvolací soud snížil tresty na rozmezí 9,5 až 4,5 roku.