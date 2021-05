Karlovarští záchranáři obměnili vozy. Systém nakládání pacientů jim bude šetřit záda

Pět nových sanitek bylo hrazeno z krajské dotace. Jedno vozidlo stálo 3,5 milionu korun, celkem tedy obměna vyšla na 17,5 milionu korun. Sanitky se zapojí do ostrého provozu v červnu, dvě přijdou do Karlových Varů, jedna do Chebu, Mariánských Lázní a do Ostrova.

Výjezdové vozy vydrží ve službě čtyři roky

S pravidelnou obnovou vozového parku začala karlovarská záchranka před osmi lety. Od té doby pravidelně obměňuje pět sanitních vozů a jedno vozidlo pro rychlou lékařskou pomoc. Každé čtyři roky se tedy vymění výjezdové vozy. Po čtyřech letech je nájezd kilometrů, zejména u sanitek, okolo 300 tisíc kilometrů, rostou také náklady na opravy.

Letos z důvodu koronavirové epidemie zaznamenala záchranná služba zvýšený počet naježděných kilometrů. „Od konce minulého roku do dubna zažili nápor naši zaměstnanci i vozový park. Rok 2020 byl za poslední čtyři roky jednoznačně s nejmenším nájezdem kilometrů. Rok 2021, dle současného vývoje, na druhé straně pomyslného žebříčku,“ uvedla tisková mluvčí záchranné služby Petra Bakurová.

Zvýšil se i počet výjezdů, podle mluvčí až o 60 procent. Například loni v únoru museli záchranáři vyjíždět k pacientům zhruba 3400krát, letos v únoru více než 5000krát. Nárůst byl zapříčiněný zejména covidovými pacienty, ale šlo samozřejmě i o pacienty s jinými zdravotními problémy, které mohlo způsobit to, že včas nenavštívili lékaře, řekla mluvčí.