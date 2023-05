Brno chce být vytápěné z Dukovan. Teplo z jaderné elektrárny přivede potrubím

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v pondělí řekl, že přípravy směřují k tomu, aby bylo v roce 2025 či 2026 všechno nachystané ke stavbě a záhy se mohlo začít stavět. Termín, o němž se hovoří v souvislosti se spuštěním horkovodu, je rok 2030. Stavba získala podporu i z vládní úrovně díky novele liniového zákona, který umožní rychlejší přípravu.

„Bude to důležitý krok k energetické soběstačnosti a nezávislosti Brna. Od loňska se snažíme dělat řadu opatření, která zajistí v celém Česku nezávislost na ruském plynu a na plynu obecně. Je potřeba nejen měnit energetický mix, ale i šetřit při spotřebě energií. Loni se nám podařilo zcela změnit trend,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS). Poukázal na to, že Česko už potřebuje zhruba jen tři až čtyři procenta plynu z Ruska, i když na začátku války to bylo téměř sto procent.

Snížení závislosti na zemním plynu a stabilní ceny tepla má přinést plánovaný horkovod z JE Dukovany do Brna. Společnost ČEZ dnes s Teplárnami Brno podepsala smlouvu o spolupráci na projektu. Náklady vyjdou na zhruba 19 miliard korun. Hotovo by mělo být v roce 2030. pic.twitter.com/WRSkDK7EMF — Martin Svatoň (@Svaton_CT) May 29, 2023

Padesát procent Dukovany, třicet procent Sako, dvacet procent Teplárny Brno

Dukovany by měly v budoucnu zajistit polovinu potřeby tepla v Brně, nyní je město závislé z 80 procent na dovezeném plynu. Podle předsedy představenstva Tepláren Brno Jiřího Hermana by dalších 30 procent měla zajistit společnost Sako Brno spalováním odpadu a 20 procent má zajistit spalování biomasy přímo v Teplárnách Brno.

Podle současných předpokladů má stát horkovod 19 miliard korun, přičemž ČEZ zajistí vyvedení tepla na hranici elektrárny, Teplárny Brno zajistí stavbu od elektrárny do Brna. „Počítáme s financováním ze tří zdrojů. Jedním jsou naše peníze, druhý zdroj jsou dotace a chtěli bychom získat alespoň polovinu částky. Třetím zdrojem jsou úvěry,“ řekl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Teplárny už také začaly jednat s obcemi na plánované trase. „Intenzivně vedeme jednání s Oslavany, které mají velký zájem. Postupně budeme jednat i s dalšími,“ řekl Fajmon.