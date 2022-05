Na most do Tetčic se auta vrací jen dočasně. Na podzim jej čeká demolice

Doprava se na most vrací jen v omezeném režimu pro osobní auta do devíti tun a autobusy, a navíc dočasně. Stavbu totiž v září čeká úplná demolice. K havarijnímu stavu přispěla podle silničářů hlavně hustota dopravy a průjezd nákladních vozidel. Podle Ředitelství silnic a dálnic po mostě denně projede až 10 tisíc aut.

„Máme zahájenou stavbu na průtah Tetčicemi. Už se frézuje silnice, jakmile dokončíme opravy komunikace v zastávce, tak se vrhneme na tento most. Přeloží se koryto Bobravy, řeka se převede do tetčického potoka a most už tady v budoucnu nebude,“ popsal ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Před dvěma týdny uzavřený most v Tetčicích na Brněnsku se dnes od 16. hodiny znovu otevře pro auta s omezením do 9 tun. Výjimku mají autobusy. pic.twitter.com/T0oxmdd3tl — Michal Cejka (@Cejka_CT) May 19, 2022

Kromě toho tetčického je v havarijním stavu na jižní Moravě dalších osm mostů. Tři z nich se zvládnou opravit ještě letos, pro dalších pět se připravuje projekt. Nejblíže dokončení je aktuálně most přes řeku Dyji na Břeclavsku. Hotový má být do konce května. Původní most z roku 1980 musel kvůli havarijnímu stavu k zemi.

Včasnou opravu některých mostů podle silničářů často komplikují složité majetkoprávní vztahy i finanční náročnost. Jejich rekonstrukce stojí v kraji ročně odhadem kolem 150 milionů korun.