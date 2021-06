Na Plotní vjely tramvaje. Část dopravních komplikací v Brně se chýlí ke konci

Lidé se tramvají do Komárova naposledy svezli v únoru roku 2018. Tehdy jela ulicí Dornych. Investice za víc než miliardu přesunula koleje i linku číslo 12 do ulice Plotní. Z Komárova se cestující přes tři roky dostávali do centra autobusy. „Zas taková komplikace to nebyla, autobusy jezdí velmi dobře,“ popsala Barbora Šínová.

Ne všichni ale 40 měsíců bez tramvajového spojení prožívali bez negativních emocí. „Všechno jsme vozili po ulici Dornych, byl to docela problém. Stížnosti byly a myslím, že všichni cestující si teď oddychnou,“ uvedl ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Přeložka trati zlepší průjezdnost v jižní části města a napojí autobusové nádraží Zvonařka na tramvaj. Projekt bude zcela hotový v půlce srpna. Zbývá dokončit značení, nezbytný mobiliář a některé chodníky.