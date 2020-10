Brno dá 53 milionů za modernizaci třicítky semaforů. Budou chytřejší a viditelnější

S pracemi je spojeno omezení na silnicích, protože zahrnují výměnu inženýrských sítí a sloupů. Jako první zhasnul starý semafor na křižovatce Provazníkova-Merhautova, následovat bude křižovatka Úzká-Uhelná od 12. do 18. října, 20. října nebudou svítit semafory na křižovatce Táborská-Gajdošova, od 26. do 28 října na křižovatce Provazníkova-Jugoslávská.

Dílčí úpravy čeká ještě sedmadvacet křižovatek v Brně. Jednou z nich je i křižovatka ulic Okružní a Generála Píky. Světla jsou tam sice zastaralá, za to ale vybavená systémem upřednostňujícím vozy městské hromadné dopravy. „Konkrétně zde dostávají tramvaje preferenci vždy, když si o ni zažádají, když vozidlo přijíždí do křižovatky. Jsou ale křižovatky, kde to signalizační zařízení vyhodnocuje a zvažuje, jestli vozidlo preferenci získat může, nebo ne,“ vysvětlila mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.

Jde o další etapu projektu Řízení dopravy a sběr dopravních dat, na který získalo Brno z velké části evropské dotace.