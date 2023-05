Kájov rozděluje spor o zubaře. Kvůli konfliktu hrozí odvolání starosty

V Kájově u Českého Krumlova budou zastupitelé hlasovat o odvolání vedení obce včetně starosty. Nový starosta řeší spor se zubařem. Oba se kvůli tomu nedávno sešli.

„Že si se mnou nemá co říct, že dokud tady budu já, tak on tu nebude. Ale oficiálně nevím, co je ten důvod. To, že nemá prioritu jeho ordinace?“ popsal schůzku starosta Kájova Marin Benčat (nestr.).

Sám lékař reagoval na dotaz štábu ČT písemně, i se svým dalším společníkem a investorem. Zvažoval prý, že ordinaci zavře, ale zatím to neudělá. „Každým jeho krokem prohluboval naši obavu ze zhroucení všeho, co jsme doposud vybudovali,“ napsal ve vyjádření na adresu starosty.

Předmětem sporu jsou i plány na vybudování kliniky

Opoziční zastupitelé teď připravují odvolání starosty. Obyvatelé dostali do schránek letáky obou politických táborů. Autoři si v nich také vyměňují názory o dalších plánech zubaře a jeho společníka. Na obecním pozemku chtějí postavit kliniku. Řada místních neví, co si mají myslet.

„Je to v rovině diskuse, ale že by to bylo projednáváno na radě nebo v zastupitelstvu a byly z toho výstupy v zápisech, tak to není,“ uvedl bývalý starosta Kájova a nyní opoziční zastupitel Bohumil Šíp (nestr.).

Oba starostové, současný i bývalý, mají k zubaři jiný přístup. I to patří mezi důvody, proč jdou místní politici proti sobě. O tom, zda se vedení obce změní, rozhodne hlasování.