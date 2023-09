Kolínská Toyota prodlužuje odstávku, kvůli požáru u dodavatele chybějí díly

Průmyslovou halu Novaresu v Žebráku na Berounsku zachvátil rozsáhlý požár v polovině srpna. Hasiči ho likvidovali padesát hodin. Podle policie způsobil škodu 1,8 miliardy korun, příčiny vyšetřovatelé zjišťují.

Společnost Novares CZ Zebrak nyní pracuje na obnovení výroby, včetně výroby pro Toyotu. Už dříve uvedla, že část by mohla dočasně přesunout do závodu do Srbska, kde ale scházejí zaměstnanci. Jana Zetková z firmy ve čtvrtek řekla, že minulý týden odjelo do Srbska několik prvních zaměstnanců, kteří jsou specialisty pro projekt Toyoty, chystají se i další. „Bohužel Srbsko je daleko a žádný jiný závod, který by to dokázal, nemáme,“ uvedla Zetková.