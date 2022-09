Nebyl jogurt ani ratatouille. Nejvyšší správní soud se zastal Lidlu ve sporu o akční zboží

Městský soud v Praze se bude případem zabývat již podruhé. „Kasační stížnost je důvodná, a proto napadený rozsudek městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení,“ zmínil Nejvyšší správní soud v rozsudku.

Kontroly, o které se v rozhodnutí jedná, se udály na začátku roku 2017 ve třech různých prodejnách Středočeského kraje. Kontroloři zjistili, že různé produkty, které Lidl uváděl jako akční výrobky přístupné v konkrétních týdnech v letácích, byly k dispozici zákazníkům jenom na začátku týdne. Pak už je obchod nedoplnil.

Šlo například o jogurt s exotickým ovocem z reklamního letáku pro „asijský týden“ nebo o ratatouille z „francouzského týdne“. Ve sporu se jednalo také o sluchátka, která na jedné z prodejen vůbec nebyla, protože je dovozce omylem doručil do špatné prodejny, ale k nápravě už nedošlo.

Vábivá reklama?

Nejvyšší správní soud dal za pravdu obchodnímu řetězci. Lidl se totiž bránil tím, že sice v prodejně produkty opravdu chyběly, ale úřady musí brát ohled na to, že letáky jsou určené pro celou Českou republiku. Nemůžou se podle něj vztáhnout jen na pár prodejen.

„Pokud se prodej určitého výrobku a reklama na tento výrobek týká více prodejen, je třeba hodnotit situaci z hlediska možného spáchání deliktu vábivé reklamy ve všech prodejnách zahrnutých do prodeje určitého výrobku celkově ve spojení se situací v jednotlivých prodejnách,“ uvedl Nejvyšší správní soud.

Pražský magistrát udělil pokuty právě s argumentem, že šlo o vábivou reklamu. O tu se jedná podle zákona tehdy, pokud obchod nabízí výrobky ke koupi za určitou cenu, i když očekává nebo ví, že dodávku uvedených nebo podobných výrobků nemůže zajistit.

Podle městského soudu Lidl nezohlednil poptávku

Magistrát, následně i ministerstvo průmyslu a obchodu a Městský soud v Praze označily jednání společnosti jako porušení profesionální péče. Podle nich Lidl nezohlednil poptávku po zboží, u které měl vycházet ze svých předchozích zkušeností a zájmu zákazníků. Předchozí prodej těchto produktů by totiž podle magistrátu i ministerstva měl vést k tomu, že případně Lidl zařídí dostatečné množství, když výrobky nabízí v létacích, které produkuje v počtu přes tři miliony kusů.

V novém rozsudku musí Městský soud v Praze zohlednit argumenty, které předložil Nejvyšší správní soud. Jednou z nosných myšlenek rozhodnutí je například také to, že v létacích Lidl uvádí, že nabídky různých druhů zboží platí po dobu akce nebo do vyprodání zásob. Podle soudu je tak jasné, že neexistuje neomezené množství zboží, které by mohl obchod neustále dokola nabízet. To při udělování pokut podle soudu úřady nerespektovaly.