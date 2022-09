Poslanci se kvůli zastropování cen energií sejdou v pátek

Stát se chystá pomoci nejen domácnostem a malým podnikům, ale i velkým firmám. Kabinet by o tom měl rozhodnout ve středu. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pro střední a malé firmy a živnostníky platí podmínky zveřejné už vládou, potvrdil.

Odbory kabinet kritizují zejména za to, že jejich zástupce nepřizval k jednání o zastropování cen energií. „Odbory nedostaly a nebyly v žádné fázi přípravy. Považuju to za špatné, beru příslib pana premiéra za daný a že to bude napraveno,“ prohlásil šéf odborů Josef Středula.

Upozornil zároveň, že se na odbory obrací firmy, které mají problémy a hrozí, že budou propouštět zaměstnance.

Kabinet sice podle premiéra Petra Fialy (ODS) s podporou velkých firem počítá, ministr průmyslu ale tvrdí, že zastropovat ceny energií pro ně není možné. „U průmyslových podniků strop na elektřinu, tak jak jsme ho zavedli pro domácnosti, podnikatele a malé a střední firmy, podle současného unijního práva není možný,“ konstatoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Vláda by jim ale podle ministra mohla odpustit třeba některé zálohy na dani a pro část firem chystá kompenzace. I přesto, že ještě o víkendu ministr financí mluvil o zastropování pro firmy. To by chtěli zástupci zemědělců, kteří k tomu vyzývali na protestním setkání před sídlem vlády. Jako variantu to zmiňovali i zaměstnavatelé.

„Buď částečné zastropování, dořešení krizového rámce a ta nejjednodušší a je v rukou české vlády je otázka daňová, třeba odpuštění záloh,“ popsal prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Rozpočet se podle Jurečky ještě změní

Konkrétní řešení ale ani po tripartitě tak jasné není. Jisté je naopak to, že se kvůli opatřením promění návrh státního rozpočtu. Kabinet by měl podobu rozpočtu začít projednávat ve středu, sněmovně má zákon poslat do konce září. Ministerstvo financí navrhuje schodek 270 miliard korun.

„Rozhodně se parametry rozpočtu na příjmech i výdajích ještě změní,“ uvedl Jurečka po jednání tripartity. Dodal, že do výdajů se promítnou opatření na podporu domácností a firem a do příjmů mimořádné dividendy, výnosy z emisních povolenek či zamýšlená daň z neočekávaných zisků.

Odbory mají k navrhovanému rozpočtu také výhrady. Podle Středuly jsou zvlášť sociální výdaje poddimenzované. Odboráři žádají zvýšení rodičovské, přídavků na děti či nemocenské. Do konce září chtějí s vládou jednat ještě o navýšení výdělků ve veřejném sektoru pro příští rok. U příjmů jim vadí snížení odvodů u částečných úvazků, zvýšení paušálu pro živnostníky, rušení EET či prodloužení doby odpisů majetku. Výpadek spočítali na padesát miliard korun. „Vyzvali jsme vládu, aby nelpěla na deficitu 270 miliard korun,“ podotkl Středula.

Zaměstnavatelé by chtěli například přesunout víc peníze do fondu dopravní infrastruktury. „Jsem si vědom, že rozpočet 30. září bude úplně jiný, až se započtou dopady energií a další priority resortů,“ dodal Hanák.