Vláda zvažuje snížení či zrušení státní podpory stavebního spoření

Ministr Stanjura označil snížení podpory stavebního spoření za „jednu z možností“, jak snížit státní výdaje. Na stole je případně i úplné zrušení podpory. „Debata probíhá,“ upozorňuje, že nic není zatím definitivní.

Ministerstvo financí spočítalo, že by díky případnému úplnému zrušení státní podpory stavebního spoření ušetřilo víc než čtyři miliardy korun ročně. O tuto částku by pak klesl celkový schodek státního rozpočtu.

O úsporách bude jednat i Národní ekonomická rada vlády (NERV). Někteří její členové škrty podporují. „Zrušení nebo snížení podpory stavebního spoření navrhuji dlouho, protože to jsou čtyři až pět miliard korun daňových poplatníků, které jsou dost necílené. Nejsou ani určeny pro zabezpečení na stáří. Velkou část si vezmou banky na velkých poplatcích,“ podotýká sociolog a člen NERV Daniel Prokop.

Opozice: Byla by to katastrofa

„Každé snížení státní podpory by do budoucna znamenalo snížení úspor ve stavebním spoření a přeneslo by se to do nabídky úvěrů od stavebních spořitelen,“ obává se naopak tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.

Případné snížení či zrušení státní podpory stavebního spoření by ve sněmovně nepodpořily opoziční poslanecké kluby. Podle nich by tento krok omezil přístup k vlastnickému bydlení.

„Lidé už mají dost problém s bydlením, zvyšování úrokové míry u hypoték, konec fixací, zvyšování cen nemovitostí,“ upozorňuje místopředseda SPD Radim Fiala. Za dobrý nápad to nepovažuje ani bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Stavební spoření je poslední kotva, která pomáhá v bydlení, jestli jeho podpora skončí, vidím to jako naprostou katastrofu,“ uvedla.