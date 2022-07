Ceny energií dál rostou. Někteří dodavatelé opět zdražují

Energetická společnost ČEZ zdražila elektřinu v nejběžnějším tarifu pro domácnosti (D02d) v produktu fixovaném na tři roky už od 1. července, od 1. srpna zdražuje znovu. Nyní stojí jedna megawatthodina 6025 korun, od srpna 7464 korun, tedy o více než pětinu. U produktu s fixací na dva roky vzroste cena meziměsíčně o sedm procent na 7501 korun. „Pro zákazníky, kteří s námi mají uzavřené smlouvy, se však nic nemění. Ať už v případě fixovaných smluv, nebo smluv na dobu neurčitou,“ vysvětlil mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

Mluvčí zároveň dodal, že ČEZ některé své ceníky dokonce zlevnil. Pokud nyní přichází zákazník, který se chce u ČEZ Prodej fixovat na jeden rok, tak v případě plynu bude mít cenu od 1. srpna levnější než před měsícem, u elektřiny pro něj zůstává cena stejná. „Pokud by se chtěl zákazník fixovat na dva nebo tři roky, tak bude cena mírně vyšší. Velkoobchodní ceny na dva a více let dopředu stouply. Důvodem je další nejistota ohledně dodávek plynu do Evropy z Ruska,“ dodal Gazdík.

Ve druhé polovině roku končí fixace zhruba deseti procentům zákazníků ČEZu, kteří odebírají plyn, v případě elektřiny to je pět procent. „Pro zákazníky, kteří mají probíhající fixaci nebo produkt na dobu neurčitou, se nic nemění,“ konstatoval mluvčí.