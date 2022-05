Dřevo zdražilo. Před dvěma lety se na Šumavě vršilo, teď nepokryje poptávku

Cena dřeva je nejvyšší za posledních dvacet let. Vyplývá to z výkupních cen na Šumavě nebo v městských lesích. Šumavský národní park začal díky tomu na dřevu znovu vydělávat. Ještě před dvěma roky, kdy byla cena historicky nejnižší, se lesníci dostávali pod výrobní náklady, v současnosti je výrazně dražší i to nejméně kvalitní dřevo určené papírnám.