Za inflací stojí zemní plyn a dozvuky pandemie, říká Niedermayer

„Logika by byla, že když klesá poptávka, budeme se snažit ceny minimálně nezvyšovat. Když se ale podíváte na každou nákladovou položku v celém řetězci, od základních materiálů přes kontejnerovou dopravu, pohonné hmoty a energie, uvidíte obrovské inflační tlaky a my veškeré zvýšení cen nedokážeme absorbovat,“ poznamenal.

Česká národní banka očekává, že dvouciferná inflace v Česku vydrží po zbytek tohoto kalendářního roku, a k běžným hladinám se by se mohla vracet v roce příštím. V prvním kvartále by mohla být na necelých osmi procentech, ve druhém čtvrtletí klesnout pod čtyři procenta a v druhém pololetí příštího roku oscilovat pod hranicí tří procent.

Zastavení inflace? Jen hypotetická možnost

Na inflaci a ceny energií zejména se snaží reagovat i kabinet; ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil mimořádné zvyšování důchodů, což kvituje i Niedermayer a poznamenává, že by stát měl inflaci přizpůsobit celý sociální systém.

„Pro mě je dobrý nápad valorizovat výpočty sociálních dávek, dávalo by smysl v proporci k inflaci zvýšit slevu na dani, přídavky na děti. Ušetřit tyto sociální dávky od toho, aby byly znehodnoceny inflací,“ poznamenává Niedermayer.

Domácnosti pak vyzval k opatrnosti při dalším zadlužování a České národní bance přiznal složitou situaci i proto, že kromě inflace střeží kondici tuzemské měny. „ČNB se musí snažit uřídit inflační vlnu a inflaci v rozumném čase vrátit na rozumné hodnoty, ale zároveň si musí hlídat směnný kurz. Kdybychom byli razantní v úrokových sazbách, koruna začne posilovat a zasadí velkou ránu (exportním) podnikům, které čelí nesnadné situaci,“ poznamenal.

Inflace by totiž podle Niedermayera šla teoreticky zkrotit hned, a to tak, když by bankéři drasticky zvedli úrokové sazby tak, aby zcela ochromili poptávku. Kromě inflace by tím ovšem zastavili i ekonomiku. „Způsobilo by to ekonomický pokles, vyvolalo recesi a nezaměstnanost – a kombinace obého by podrazila příjmy státního rozpočtu. Proto každá centrální banka musí zvažovat, jak radikální její manévr bude.“

Také ekonomka Horská vybízí k zachování dosavadní měnové politiky a také ona zdůrazňuje roli vlády, která má ČNB pomoct inflaci zkrotit – nešla by ale cestou podpory, jako spíš strukturálních změn. „Stát by se teď měl zaměřit především na slabiny české ekonomiky. Proč jsme dotáhli tu inflaci tak daleko?“ ptá se a upozorňuje na to, že na inflaci se i před jejím současným růstem podílel přehřátý trh práce a trh s bydlením; na tyto oblasti by se podle ní měl soustředit i kabinet.