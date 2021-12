Káva rychle zdražuje. Může za to sucho a mráz v Brazílii

Brazílie, největší světový producent kávy, přišla kvůli suchu a mrazům o velkou část úrody. Menší sklizeň hlásí Kolumbie, Indie nebo Vietnam. Ceny se zvyšují také v obavě o úrodu v příštích letech.

Analytička společnosti Cyrrus Anna Píchová odhaduje, že obnova produkce v Brazílii zabere dva až tři roky, a čeští kavárníci kvůli tomu přepisují cenovky. „Je to vyloženě adrenalinová záležitost. Kávy se nezdražují ob rok, ale ob týden. Museli jsme to do cen promítnout, dělají to všichni,“ vysvětluje majitel kavárny a pražírny Francin František Dáňa.

V kavárně si zákazník za jeden šálek připlatí až pět korun. Kilo balené zrnkové kávy pak pořídí o padesát až šedesát korun dráž. Oproti lednovým cenám na burze je to takřka dvojnásobek. Podobně drahá byla zrna naposledy v roce 2011. Stejně jako nyní za to tehdy mohlo hlavně špatné počasí.

Zdražovat plánují i prodavači, kteří kávu nenakupují na burze, ale přímo u farmářů. Kvůli pandemii koronaviru totiž rostou náklady na lodní dopravu. Vliv má také inflace a zvyšující se ceny energií. „Chceme zachovat koncové ceny pro naše zákazníky u zrnkových káv, ale budeme nuceni zdražit kávu jako nápoje,“ poznamenává spolumajitel kaváren a pražíren Mamacoffee Daniel Kolský.