Před deseti lety začal fungovat rusko-německý plynovod Nord Stream

Přesně před deseti lety byl do provozu uveden rusko-německý plynovod Nord Stream. Ten přivádí plyn z Ruska po dně Baltského moře do Německa. Vede z ruského Vyborgu do německého Lubminu, který leží nedaleko Greifswaldu na severovýchodě Německa. Je dlouhý 1224 kilometrů.