Objem hypoték letos stoupl o 90 procent. Už loňský rok byl rekordní

Za první tři čtvrtletí letošního roku poskytly banky hypotéky za 323,35 miliardy korun, což je proti loňskému rekordnímu roku nárůst téměř o 90 procent. Vyplývá to z Hypoindexu, který připravila společnost Fincentrum & Swiss Life. Podle jejího analytika Jiřího Sýkory je už dnes jisté, že se letošek stane nejúspěšnějším rokem co do objemu poskytnutých hypotečních úvěrů.