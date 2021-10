Průměrná sazba hypoték v září stoupla posedmé v řadě

Průměrná úroková sazba hypoték v září stoupla na 2,43 procenta ze srpnových 2,32 procenta. Sazba vzrostla posedmé v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Banky v září sjednaly 9602 hypotečních úvěrů za 30,57 miliardy korun. Jde opět o meziroční nárůst, ve srovnání s předchozím měsícem ale počet i objem nově sjednaných hypoték klesl. Podle analytiků tak hypoteční trh brzdí kvůli růstu úrokových sazeb, které Česká národní banka zvedla na konci září na jeden a půl procenta, a to v reakci na vysokou inflaci. Nevyloučila při tom jejich další zvyšování do konce roku.