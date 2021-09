Ceny energií porostou stále a je potřeba si zvyknout. Dotace nemají smysl, musíme šetřit, myslí si Horská

Podpora ze strany státu je dle něj stále malá. Místo rozdávání šeků by stát měl pomáhat zafinancovat například solární panely, tepelná čerpadla. Upozornil na to, že v některých zemích okolo nás se tohoto začíná chytat i soukromý sektor. Jako příklad uvedl velký nábytkářský koncern, který vedle pohovek prodává solární panely na střechy rodinných domků. I byznysy tak přicházejí s novými koncepty.

Udržitelnost jako byznys model

„Udržitelnost už není sprosté slovo, zákazníci se ptají, jak se vyrobily potraviny, jaký je za tím příběh. Jsou ochotní si za udržitelnost připlatit – a to je byznys model, který funguje, který dává smysl. Politici nadávají, že nechtějí jít do té změny – a to je historicky český problém. Podniky to v řadě případů udělají místo politiků,“ řekl.

Horská si myslí, že vysoké ceny budou motivátorem pro inovace, vytváření nových nabídek a řešení energetické soběstačnosti domácností a firem. Energie byla doposud levná, to se teď úplně mění. Nyní se podle ekonomky vyplácí investovat do zdrojů energie a nakupovat vybavení domácností, které bude energeticky méně náročně. „Takže já změnu energetického mixu nevidím v dotacích, ale v tom, že cena energií bude motivátorem k tomu, abychom začali hledat jiná řešení,“ řekla.

„Politici volí jednoduché řešení, které na první pohled vypadá zajímavě a sexy. Ale řešení, které většinou bolí, znamená dlouhodobou změnu chování lidí. Na to si přijdeme možná časem sami, uvědomíme si, že se zbytečně vydávaly prostředky z rozpočtu, který už tak nemá dost zdrojů, na věci, které mohly jít jednoduše, snáze a hlavně z popudu lidí. Oni vědí nejlépe, co potřebují. Nechala bych tu více volby a více svobody. Aby si lidé a firmy sami spočítali, co je pro ně efektivní zdroj energií, do čeho mohou investovat a co se jim vyplatí,“ prohlásila.