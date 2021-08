V Německu začala stávka strojvedoucích, výrazně omezila i spoje do Česka

„S omezením musí počítat cestující do Německa u spojů Berliner, Hungaria a Vindobona z Prahy přes Děčín do Drážďan, Berlína a Hamburku. Vlaky pojedou v úseku Praha – Drážďany bez omezení, jejich jízdu i na německém území do Drážďan zajistí strojvedoucí Českých drah. Ostatní vlaky provozované v kooperaci s jinými dopravci pojedou bez omezení, nebo jsou na příslušných hraničních přechodech plánované výluky a doprava je zajištěna náhradními autobusy,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Jako alternativu ke zrušeným přímým vlakům z Berlína do Prahy nabízí německý dopravce spoje, které často počítají s pěti až sedmi přestupy.