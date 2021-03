Schodek rozpočtu příští rok podle Schillerové neklesne pod 300 miliard korun

„Počítám s tím, že to bude rozhodně schodkový rozpočet, s tím, že nebude pod 300 miliard korun, počítám také. Je potřeba si uvědomit, že ještě minimálně půl roku budeme v covidové situaci,“ uvedla ministryně, která bude rozpočet pro následující rok připravovat, i když o něm rozhodne sněmovna až v obsazení, které vzejde z podzimních voleb.

V dubnu podle ní ministerstvo financí vypracuje novou makroekonomickou predikci. Podle Schillerové už by mělo být zřejmé, jak to bude s uvolňováním opatření proti šíření koronaviru.

Kvůli dříve schválenému daňovému balíčku vypadne z příjmů rozpočtu asi sto miliard korun. „Na příjmové straně bude chybět daňový balíček, ale já si za ním stojím. Těch zhruba sto miliard korun, o kterých je tam (v příjmech rozpočtu kvůli daňovému balíčku) méně, zůstaly většinou lidem. My jsme se k tomu zavázali v programovém prohlášení. Navrhla jsem, aby platy ve státní správě nerostly. V tuto chvíli si to nemůžeme dovolit. Ale to zůstalo v kapsách lidí. A to se nám vrátí v té okamžité nebo odložené spotřebě,“ řekla ministryně financí.

Lidé zatím ale utrácejí méně, než s čím ekonomové počítají, což vyplývá například z nejnovějších dat tržeb maloobchodu. Citelný propad nastal před rokem, tržby meziročně klesly o šest procent v březnu, v dubnu pak o deset procent. V létě sice rostly, ale další pokles přišel v listopadu, meziročně o čtyři a půl procenta, rostly pak o něco v prosinci, když přišlo krátké rozvolnění. Ale letošní meziroční lednový pokles o 6, 5 procenta je nejhlubší za posledních devět měsíců.