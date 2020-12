Spor o prodej divizí VPE pokračuje. Soud zamítl žalobu, Vítkovice se odvolají

Insolvenční správce VPE David Vandrovec řekl, že je mu trochu líto, že se soud nezabýval argumenty uvedenými v žalobě. „Jsme přesvědčeni o tom, že ty argumenty byly nesmyslné. Ale důležité je, že to takhle dopadlo,“ řekl Vandrovec.

„Soud verdikt zdůvodnil tím, že nejde o takzvaný naléhavý právní zájem a rozhodnutí soudu o samotné podstatě žaloby by nijak nezměnilo postavení Vítkovic ve sporu o transparentnost a výsledek prodeje majetku společnosti Vítkovice Power Engineering,“ uvedla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Do potíží poslala VPE stavba elektrárny v Turecku

VPE se zabývaly hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřily k nejdůležitějším firmám někdejší strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. V roce 2016 skončily v úpadku, do potíží je dostala mimo jiné problémová stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku. Insolvenční návrh na sebe tehdy podala sama firma.

Věřitelé pak přihlásili u soudu pohledávky za více než 71 miliard korun. Povolili firmě reorganizaci, ale v roce 2017, poté co to navrhlo představenstvo firmy, soud poslal VPE do konkurzu. V té době měla firma okolo 800 zaměstnanců. Mateřské Vítkovice, a. s., se od návrhu na konkurz distancovaly. Insolvenční správce Vandrovec poté začal části VPE rozprodávat.

Nový vlastník skončil v úpadku

Kotlárna a Mostárna pak patřily společnosti Vítkovické strojírny, která skončila v úpadku v dubnu 2018. Insolvenční návrh podala sama firma, podle jejích představitelů byla právě žaloba Vítkovic, a. s., důvodem, proč firma nedostala bankovní úvěr a proč neměla ani na výplaty či nákup surovin.