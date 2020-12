Mikropůjčky nebo revolvingové úvěry mohou být zrádné, varuje Člověk v tísni

Podle Borgese často končí špatně i mikropůjčky, tedy úvěry do dvaceti tisíc korun. „Jsou dražší než klasické se splátkovými plány. Není překvapením, když společnosti půjčují za 300, 400 nebo i více procent ročně,“ přibližuje.

Druhým problémem v těchto půjčkách je jednorázovost: „Tedy pokud si půjčíte prvního prosince deset tisíc korun a prvního ledna máte vracet čtrnáct tisíc, spousta lidí na to nemá peníze. A pak následuje buď prodlužování půjčky, nebo vyplácení jedné půjčky druhou a začínáte se dostávat do dluhových pastí, ze kterých není úniku.“

Pozor na revolvingový úvěr

Nebezpečný může být i revolvingový úvěr. Jde o krátkodobý provozní úvěr, což je prakticky každá kreditní karta. Princip je odlišný v tom, že zatímco u běžného úvěru, kde jsou stanovené pevné splátky a postupně se jimi umořuje dluh, který se tak každý měsíc snižuje a na konci období je nulový, u revolvingových úvěrů je to jinak.

„Můžete splácet jen minimální částku, ale to nevede k tomu, aby se dluh v rozumné době umořil. Takže budete dlužit stále hodně peněz a přitom už jste spláceli třeba rok či déle. Proto si myslíme, že by se tyto produkty neměly využívat, pokud to není nezbytně nutné, a lidé by si spíše měli vzít klasickou půjčku,“ nabádá Borges.

V případě, kdy by si někdo nevěděl rady s úvěrem nebo se dostal do problémů, může se obrátit na help linku organizace Člověk v tísni, a to na čísle 770 600 800. Před Vánoci je k dispozici od 9 do 22 hodin.