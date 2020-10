Topení elektřinou či plynem vyjde nyní levněji. Nahrává tomu pokles cen na burzách

Až technik dokončí výměnu elektroměru, budou obyvatelé domů na Písecku přesně vědět, kolik energie a při čem spotřebují. Takových elektroměrů tu bude do konce roku šest tisíc.

„Výhoda by měla být v tom, že si budu moct kdykoliv na webových stránkách přečíst stav toho elektroměru, a hlídat si tak svoji spotřebu,“ uvedl jeden z obyvatel v Čížové Kamil Pšenička.

Kromě podrobnějších dat může na elektřině i ušetřit. „Soustředit se budeme zejména na produkty se zelenou elektřinou. Při přechodu na ně ušetří naši klienti od prvního října oproti standardním ceníkům deset procent. A noví zákazníci dokonce až 3500 korun,“ uvedla tisková mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

Ceny na burzách klesají

Od prvního listopadu by na fakturách měli mít nižší částky i ti, kteří energie odebírají od společnosti Innogy. „Jde o to, že ceny na světových burzách – ať je to plyn, nebo elektřina, tak výrazně klesají v posledním půlroce. Proto jsme tuhle pozitivní zprávu velmi rychle promítli i do cen pro naše zákazníky,“ řekl mluvčí Innogy Martin Chalupský.

Už týden nabízí v průměru o devět procent levnější elektřinu i ČEZ. U plynu je cena nižší ještě o další dvě procenta. Energií je teď na trhu přebytek.

„Já osobně bych ceny v tuhletu chvíli nefixoval, protože je větší potenciál k tomu, aby ceny ještě klesaly. Nikdo neví, jak se dál situace ohledně covidu vyvine, jaký bude ekonomický růst,“ řekl výkonný ředitel Nano Energies Stanislav Chvala.

Elektřinou v Česku topí zhruba každá desátá domácnost. Nejvíc jich je napojeno na centrální vytápění, následují plynové kotle.