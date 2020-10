Koronavirová nejistota sráží českou korunu. Pokud by zeslábla příliš, nevylučuje centrální banka zásah

Slabší koruna zdražuje zboží z dovozu. Je pak na prodejcích, jak se s tím vyrovnají. Například maloobchodní síť Etam importuje z Paříže. Francouzské spodní prádlo tu nakupují v eurech. Prodávají ale v korunách.

Konkrétně župan, který vyjde na 50 eur, by měl být po započtení změn kurzu jen z posledního měsíce o 50 korun dražší. Prodejce ale zatím měnit ceny nebude. „Kdyby to byl nějaký dlouhodobý problém, to, co pociťujeme tento měsíc, že se kurz zvýšil, tak by to bylo složitější,“ dodal však ředitel sítě Ladislav Pštros.

Víc by lidé v Česku mohli platit za všechno zboží z dovozu –⁠ kromě oblečení například za elektroniku, jídlo ze zahraničí, ale i za dovolené.

ČNB si vyhrazuje právo zasáhnout

„Kdyby hrozila nějaká eskalace oslabování koruny nad nějaké limity, které bychom považovali již za vlastně kontraproduktivní ve smyslu optimálního nastavení měnové politiky, tak samozřejmě si vyhrazujeme právo vůči takové situaci případně zasáhnout,“ řekl k vývoji situace Rusnok.

Podle analytiků by tak Česká národní banka mohla intervenovat ve chvíli, kdy by euro stálo 28 korun. Tím by chtěla českou měnu zase posílit. Přesně naopak se centrální banka chovala do dubna roku 2017, kdy korunu oslabovala na úroveň 27 korun za euro. S těmito devizovými intervencemi začalo minulé vedení banky v listopadu 2013.

„V tuto chvíli se nedá úplně vyloučit, že by koruna mohla oslabit ještě více, ta situace na trhu je značně nejistá. U 28 ještě v tuhle chvíli nebyla v rámci současné krize, ale nelze to úplně vyloučit,“ soudí hlavní ekonom ING pro ČR Jakub Seidler.

Komu situace vyhovuje

Situace naopak vyhovuje exportérům. Například Brašnářství Tlustý, kde vyrábějí své produkty z kůže, může částečně díky slabé koruně vydělat. Už druhým rokem se snaží prodávat brašny nebo peněženky například na Slovensko. Tedy za eura.

„V tu chvíli vlastně tu práci, kterou tady odvedou Češi, můžeme zase prodat paradoxně za částečně více peněz do zemí mimo Česko,“ uvedl jednatel firmy Ivan Petrův. Naopak vstupní materiály ale v eurech zase kupují, a tak je teď vyjdou dráž.

Například ve středu bylo euro skoro za 27,10 koruny. Přitom ještě letos v únoru bylo za méně než 25 korun.