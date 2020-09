Sociální demokraté nepodpoří zrušení a znovuzavedení superhrubé mzdy, řekl Hamáček

„Sociální demokracie nebude hlasovat pro zákon, který zruší superhrubou mzdu na dva roky a pak ji znovu zavede. To je padlé na hlavu,“ řekl Hamáček v Otázkách Václava Moravce.

„My jsme ochotni hlasovat pro zákon, který zruší superhrubou mzdu a který na dva roky zavede (daň) patnáct procent jako nějaký krizový mechanismus, aby lidem zůstalo více peněz. A po těch dvou letech se to vrátí na to, kde by to zůstalo bez úprav daňového pásma,“ dodal.