Schillerová chce zrušit zaručenou mzdu, komunisté hrozí vypovězením tolerance vlády

Minimální mzda 14 600 korun, kterou v současnosti pobírají jen ti nejméně kvalifikovaní zaměstnanci, by naopak mohla podle Schillerové příští rok výrazně vzrůst. „Pokud bychom zapojili do této debaty zrušení zaručené mzdy, tak si myslím, že se určitě můžeme bavit i o vyšší částce,“ uvedla s tím, že se klidně dá jednat i o částce šestnácti tisíc korun.

Zatímco některým profesím může zaručená mzda pomoci k vyšším příjmům, třeba lékaři nebo učitelé mají skutečné platy podstatně vyšší, než jim garantuje stát. Například průměrný plat pedagoga je dnes přes čtyřicet tisíc hrubého, tedy o šestnáct tisíc víc než je zákonné minimum. „Ostudou je, že to trvalo, když to spočítám… 32 let,“ uvedla k tomu v lednu Gabriela Kvasnicová z pražské ZŠ Mendelova.

„Pokud bychom zrušili koncept zaručené mzdy, určitě bychom o tom byli ochotni jednat, bylo by to možná ku prospěchu věci,“ říká k tomu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

„To je totální nesmysl. To je zcela proti smyslu toho, že se vzděláváte, že máte lepší pracovní zařazení, a tady by vláda umožnila, že může zaměstnavatel toho zaměstnance okrást,“ konstatuje předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Komunisté jsou proti

Ostré výhrady k plánu zrušit zaručenou mzdu mají komunisté, kteří Babišův kabinet tolerují. „Z naší strany by to byl problém,“ zdůraznila předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) s tím, že pokud by ministryně tento krok opravdu prosadila, mohli by komunisté přestat vládu tolerovat.

Skeptická je k plánu Aleny Schillerové její vládní kolegyně Jana Maláčová (ČSSD). „Vyslechnu si veškeré argumenty a pak uvidíme,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně strany.

O plánu na zrušení zaručené mzdy i o růstu té minimální budou jednat ministři se zástupci odborů a firem na zasedání tripartity 21. září.