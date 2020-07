Boeing potvrdil, že v roce 2022 ukončí výrobu ikonického letounu 747

Americký výrobce letadel Boeing ve středu potvrdil, že do dvou let ukončí výrobu svého obřího letounu 747. Ikonický letoun „s hrbem“ býval svého času největším letadlem pro přepravu osob na světě a svůj úplně první let uskutečnil v roce 1969. Komerční lety zahájil o rok později.