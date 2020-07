Pěstování máku je na vzestupu. Letošní úrodu však mohou ovlivnit choroby z vlhka

Podle Lohra má hodně lidí dojem, že je máku letos na polích více. Důvodů je několik – většina osetých ploch se koncentruje do středních Čech, na Vysočinu a do východních Čech, přímo v Praze je 500 hektarů, tedy pět procent osevních ploch na území hlavního města. Jde tedy o lokality, kde ho lidé mohou ve větší míře vidět. Dalším důvodem je to, že mák ve svém bílém květu se pamatuje lépe než obiloviny. Plochy máku se podle něj mění podle toho, jak je vysoká poptávka a cena.

Od loňského roku je možné kupovat si mák se značkou kvality České cechovní normy. Podle Mikšíka se do systému zaregistrovalo zatím více než 20 pěstitelů ze skoro 840, kteří v republice jsou. Z českého máku podle něj jako jeden z mála producentů vyrábí Penam.

Zatím není možné hlásit se do cechovních norem například pro makové buchty, podle Mikšíka je ale problém s normou na těsto, nikoliv na mák. Propagátoři máku v úterý na konferenci hovořili i o nutričních výhodách této typicky středoevropské suroviny, která má hodně minerálních látek a naopak málo sacharidů.