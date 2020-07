Řecko zpřísnilo pravidla pro turisty. Opatrnější jsou však i v jiných oblíbených zahraničních destinacích

Situace v Bulharsku, Řecku i na Kypru se sice zhoršuje, ale teprve pokud by se zbarvily do červena , bude podle cestovních kanceláři zájem klientů výrazně opadat. V tom případě jsou připraveny ve velkém nabízet zájezdy do jinych destinací.

Aby v Bulharsku zastavili rostoucí počet nakažených, před vstupem do hotelů čekají na návštěvníky bezdotykové dávkovače s dezinfekcí. Turisté si navíc mají po cestě z letiště do resortu nasadit roušky.

Bulharská vláda nyní zvažuje, že mimořádná epidemiologická opatření, která platí od 24. června do 15. července, prodlouží až do konce tohoto měsíce.

Na leteckou a lodní dopravu se při cestování do Řecka povinnost předložení negativního PCR testu sice nevztahuje, ale řecké úřady při vstupu do země namátkově testují na koronavirus.

Přitvrzují i Slovensko a Chorvatsko

Slovensko navrhlo vyšší pokuty pro vlastní občany, kteří se vrátí z rizikových zemí a neohlásí to úřadům. Zatím to není jak kontrolovat, změnit by to mohl přístup k datům mobilních operátorů.

Kabinet taky navrhl novelu zákona, která by výrazně zvedla pokuty. „Ze současných 1650 na 5000 euro. To znamená, mělo by to dostatečně odstrašujícně působit vůči všem těm nezodpovědným, kteří přicestují a ohrožují ostatní,“ řekl slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok.