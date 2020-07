Uklidnění v Chorvatsku. Třetí den se přírůstky nakažených drží relativně nízko

Zatímco v pátek odpoledne úřady hlásily za předchozích 24 hodin rekordních 116 a v sobotu dokonce přes 140 nových případů, v následujících třech dnech se údaj pohyboval mezi 50 a 53. Zatím se nepotvrzují spekulace médií, že za poklesem stojí snížená míra testování.

„Minulý týden v Chorvatsku denně v průměru onemocnělo dvacet lidí na milion obyvatel. Jde o velmi vysoké číslo, podle něhož je Chorvatsko šesté nejhorší mezi státy Evropské unie,“ napsal Jutarnji list. Nejhůře je na tom s 85 nemocnými na milion obyvatel Lucembursko, za nímž následují Portugalsko, Švédsko, Bulharsko a Rumunsko.

Podle aktualizovaných údajů zveřejněných na vládním portálu koronavirus.hr se ve čtyřmilionovém Chorvatsku od prvního potvrzeného případu z 25. února doposud nakazilo 3827 lidí. Z nich 120 zemřelo a 2558 se vyléčilo.

Podle přehledu situace v jednotlivých regionech daleko nejvíc infikovaných, 957, od začátku pandemie registruje hlavní město Záhřeb. To vyplývá z velké hustoty osídlení. Co do počtu do nynějška nakažených je na druhém místě přímořská Splitsko-dalmatská župa (672). Úmrtí spojených s koronavirem má tento region nejvíce – 41. Třetí nejpostiženější oblastí je Osijecko-baranjská župa na vnitrozemském severovýchodě země. Tam se celkově nakazilo 474 lidí, z nichž osm zemřelo.