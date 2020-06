Vědci přidávají k fosilním palivům vodík. Věří, že zlepší efektivitu spalovacích motorů

Vědci z fakulty strojní se ale snaží nabídnout další alternativu. Chtějí vylepšit efektivitu spalování v běžném spalovacím motoru. A to tak, že do jeho pracovního cyklu přidají malé množství extrémně hořlavého vodíku.

„Spalujeme extrémně chudé směsi a jsme schopni snížit emise škodlivin včetně oxidu dusíku a výrazně snížit až o desítky procent emise CO 2 při použití stávajících fosilních paliv,“ uvedl odborný asistent Ústavu vozidel a spalovacích motorů z Fakulty strojní ČVUT Jiří Vávra.

Chudá směs znamená, že se do válce motoru dodává jen velmi málo paliva. Aby i přesto vzplanulo, zajistí právě přidaný vodík.

„Na místě klasické zapalovací svíčky v těchto místech umístíme předkomůrku, která je naplněná velice hořlavou zápalnou směsí, a ta je schopná vysoce efektivně prohořet zbytek náplně válce a tím snížit emise a zlepšit účinnost motoru,“ přibližuje Vávra.

Děkan Fakulty strojní ČVUT Michael Valášek k tomu řekl, že „kolegové přinesli cestu, jak pro spalovací motory dál snížit emise pod dnešní normy, což se zdálo, že už není možné“.

Nový postup zatím vědci ověřují jen na zkušebním jednoválci. Skutečné auto s takovým motorem by rádi měli do pěti let.