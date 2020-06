Pražské letiště má potvrzeno obnovení letů do 55 destinací

Tento týden se obnoví letecké spoje do sedmi destinací. V pondělí začíná létat Air Serbia do Bělehradu, Brussels Airlines do Bruselu, ČSA do Košic a Lufthansa do Mnichova. V dalších dnech by měly přibýt také linky do Budapešti, Keflavíku a Manchesteru.

Dopravci dále ohlásili obnovení desítek dalších linek koncem června a v červenci. Mezi ohlášenými linkami jsou i tři nové, do Londýna od ČSA a do Tirany a Varny od Wizz Air.

„Letecké společnosti se na linky z Prahy vracejí v závislosti na uvolňování podmínek pro vycestování, ale také především v reakci na poptávku po létání ze strany cestujících. Ta bude v následujících týdnech a měsících klíčová pro úspěch obnovených spojení,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.