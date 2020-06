Obchody v nákupních centrech vyhlížejí zákazníky a zvažují cesty do budoucnosti

„My jsme opravdu museli ze dne na den vládním nařízením zavřít. Nulová cash flow, nulové tržby, ale náklady vám běží dál,“ vzpomíná zakladatel Alpine Pro Václav Hrbek. Firma má desítky poboček právě v obchodních centrech. Prodávají oblečení a boty, jsou partnerem sportovců.

Po dvou měsících otevřeli a slyšeli: Život se vrací do normálu. To se u nich ale zatím neděje. Do normálních tržeb mají daleko. Nevydělají s jistotou ani na nájem.

Snaží se lákat zákazníky na slevy. I přesto jim třeba do jednoho z jejich obchodů přišlo v květnu o 60 procent méně klientů než před rokem. „To je situace, která vás posílá do velké ekonomické ztráty,“ říká Hrbek a dodává: „Padesátiprocentní tržby jsou pro nás cesta do pekla.“

(Ne)jednoduchá jednání s obchodními centry

Zatím doufají, že přes léto prodeje porostou a na podzim nepřijde druhá vlna. Že by ji dokázali porazit si - ani přes využitou státní podporu – nedokážou představit. Navíc je čeká vyjednávání o nájemném. „Je teď na nás a na obchodních centrech, jestli se dohodneme. Nejdřív jsem si myslel, proč bychom se nedohodli. Jenomže obchodní centra si teď k tomu kladou další podmínky,“ řekl Hrbek.

Některá jsou podle něj velmi vstřícná, jiná vůbec. Na složité vyjednávání se tak chystají i další obchodníci. I ti, kteří zavřít nemuseli.