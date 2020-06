Automobilky Fiat a PSA čeká kvůli plánu fúze vyšetřování

Automobilky měly do středy čas na to, aby navrhly ústupky, což ale podle zdrojů neudělaly. To znamená, že Evropská komise (EK) automaticky zahájí čtyřměsíční vyšetřování, až 17. června dokončí předběžné zkoumání. Komise v EU plní roli antimonopolního orgánu, ke zprávě zdrojů Reuters se odmítla vyjádřit. Komentář odmítly také obě automobilky.

„Je to obrovská a komplikovaná transakce. My víme, jak vše funguje, a proto jsme věděli, že jednou z možností je i komplexní vyšetřování. Což mimochodem nezpůsobí žádné zpoždění v harmonogramu, který pro fúzi máme,“ poznamenal jeden ze zdrojů. Jiný zdroj řekl, že pokud evropští regulátoři mají z dopadů fúze obavy, měli by je sepsat a předložit. Firmy chtějí fúzi dokončit v prvním čtvrtletí příštího roku.