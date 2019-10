Automobilky Fiat Chrysler a PSA Group jednají o fúzi

Italsko-americký výrobce automobilů Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzská automobilka PSA Group jednají o fúzi. Dřívější informaci listu Financial Times potvrdily obě firmy. Jejich sloučením by podle agentury Reuters vznikl jeden z největších světových výrobců aut s tržní hodnotou téměř 50 miliard dolarů (1,1 bilionu korun). Obě společnosti dohromady za loňský rok prodaly 8,7 milionu vozů, což by ze sloučené firmy dělalo čtvrtou největší automobilku světa.