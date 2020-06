Spotřebitelské ceny v květnu stouply o 2,9 procenta. Zdražily zejména potraviny

Inflace bude dál zpomalovat, míní analytici

Navzdory rychlejšímu růstu cen v květnu tak Seidler stále čeká, že by inflace měla letos zpomalit v průměru ke 2,5 procenta. „Proinflačním rizikem je slabší kurz koruny a potenciálně dražší ceny potravin, v opačném směru budou působit ceny pohonných hmot a řada cen ovlivněná problémy z titulu covidu-19, které by měly způsobit propad některých cen služeb. Jak výrazně však dopadne současná koronavirová krize na inflaci, je nicméně poměrně nejisté,“ říká Seidler.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka by se poté, co se do cen přelijí všechny letošní změny spotřebních daní, inflace měla dál snižovat až na cílová dvě procenta. „Inflace sice aktuálně překonává prognózu ČNB, nicméně na rozhodování centrální banky nebude mít asi tento fakt s ohledem na celkový trend významný dopad,“ říká Dufek.

Připomněl, že ČNB už letos svou základní sazbu snížila o dva procentní body a uvolnila i podmínky pro poskytování úvěrů nebo nastavila nové nástroje pro podporu likvidity. „Z tohoto pohledu by mohla své úkoly považovat za splněné,“ dodal.

Analytici Komerční banky (KB) v dalším období počítají s tím, že snížená spotřebitelská poptávka bude působit proti růstu cen, zatímco oslabená česká koruna bude ceny navyšovat.

„Cena ropy začala v květnu růst a v dalších měsících se budou mírně zvyšovat ceny u čerpacích stanic, ovšem z extrémně nízkých úrovní. Levná ropa navíc bude působit ve směru poklesu jiných cen v ekonomice. V průměru tak počítáme s tím, že spotřebitelské ceny v příštích měsících budou oproti současné úrovni růst jen minimálně a meziroční míra inflace tak bude klesat. Koncem roku čekáme inflaci poblíž 1,3 procenta,“ říká ekonom KB Michal Brožka.