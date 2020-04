Vláda by měla vyjednat dohody, aby Češi mohli na dovolenou bez karantény, žádá asociace

Důležité je podle něj domluvit se tak, aby Češi mohli do vybraných zemí jezdit bez velkých restrikcí, třeba jen s testováním na COVID-19. „Vláda nás ve své podstatě hodila přes palubu a doufáme, že teď je ten čas, kdy vláda může téměř bez výdajů pomoci, aby se náš byznys dostal zpátky do normálu a zároveň doufáme, že nám pak pomůže zpět ty měsíce, které máme úplně zavřeno, nějakým způsobem vyřešit,“ řekl dále Papež.

Papež doufá, že by se dohody mohlo podařit uzavřít také s Řeckem, Bulharskem a třeba Kanárskými ostrovy. „Ostrovy obecně jsou na tom z hlediska nákazy lépe než kontinentální země,“ řekl.

Projekt dvoustranných dohod představila asociace minulý týden. Velmi pozitivní ohlasy jsou podle Papeže od Chorvatska, Černé Hory, Slovinska, Slovenska, Rakouska, Německa a Maďarska. Uzavření dohod bude u každé země podle něj trochu jiné, ale u některých by to mohla být otázka týdnů. Otazník zatím visí nad Rakouskem, které bylo koronavirem zasaženo poměrně silně, ale podle Papeže země zvládá situaci dostat pod kontrolu velmi rychle.

Podle informací ČTK některé cestovní kanceláře uvažují o tom, že by klientům umožnily testování. Podle Papeže to samozřejmě záleží na každé z nich. Podle něj by bylo velmi složité získat komerčně test před cestou, natož v jiné zemi, kde s testy nemají tak dobré zkušenosti jako Česku.

Současná krize by mohla mít také vliv na ceny zájezdů. Podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové to ale není snadné odhadovat. „Na začátku krize měly být zájezdy levnější díky nevyužitým ubytovacím kapacitám. Uvidíme, jak to bude s letenkami,“ řekla.

Přes možnost volného pohybu ministerstvo zahraničních věcí nadále doporučuje cestovat do ciziny jen v naléhavých a nezbytných případech. Lidem, kteří se rozhodnou odjet, doporučuje ověřit na ambasádě daného státu, jaké podmínky platí pro vstup do země a pobyt v ní.