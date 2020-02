V roce 2019 stály slevy v dopravě 5,78 miliardy korun, náklady rostou

Slevy fungují od září 2018, za prvních 12 měsíců za ně stát zaplatil 5,6 miliardy korun. Náklady se tak v posledních měsících zvyšují. Od začátku letošního roku začal stát uplatňovat na slevy limity.

Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě ve výši 75 procent.