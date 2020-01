Jednání o dálničních e-známkách se neúčastnila, byla jen kontaktem. Státní fond hájí šéfku informatiky

Jaká byla role společnosti Sapphire Advise, která měla radit SDFI s výběrem dodavatele systému elektronických dálničních známek?

Vzniklo to tak, že subdodavatelem státního podniku CENDIS, který při přípravě koncepce elektronických dálničních známek měl uzavřenou smlouvu s ministerstvem, byla právě společnost Sapphire Advise. V určité fázi byly podle zákona požadavky na utajované informace. V tu chvíli bylo nemožné, aby celý kontrakt zajišťoval CENDIS, jak bylo původně navrženo, protože nesplňují požadavky. A jelikož SFDI nedisponuje žádnými IT architekty systému, ani tím, kdo by měl bližší IT vzdělání, a zároveň skončila spolupráce CENDIS a Sapphire, tak jsme si je dovolili oslovit, jestli by na naší straně nechtěli zajišťovat oponenturu toho řešení a sytém nechtěli dále rozvíjet. Na to konto s nimi byla následně uzavřená spolupráce, domnívám se, že to bylo někdy v únoru 2019.

Jednatelem Sapphire Advise je Martin Šebek, který je manželem šéfky informatiky v SFDI Hany Šebkové. To je důvod, proč existuje podezření na střet zájmu.

Už někdy od poloviny roku 2018 vystupoval pan Šebek za CENDI a až následně poté jsme poznali paní Šebkovou, když jsme hledali vedoucí IT do nově zřízeného oddělení. Proběhlo výběrové řízení, splnila požadavky, měla reference i dobrou kvalifikaci na obdobné pozici, takže byla od 1. 12. 2018 přijata jako vedoucí IT. Paní Šebková ale nepracuje na projektu.

Ale je uvedená jako kontaktní osoba u smlouvy se společností Asseco Central Europe, která měla být dodavatelem IT systému k elektronickým dálničním známkám, kterou získala za 401 milionů korun a bez soutěže.

V rámci organizačního řádu zajišťuje místní infrastrukturu a provoz IT, takže pracovní stanice, internet a podobné věci, tedy podporu našeho provozu. A v té smlouvě jako takové máme stanoveno, že pro každý systém máme věcného garanta. V tomhle případě je to vedoucí oddělení metodiky časového zpoplatnění, který má do budoucna elektronické dálniční známky podle organizačního řádu věcně na starosti. Paní Šebková poskytuje jen technickou podporu ze strany IT. Tedy pouze instaluje systémy na naši infrastrukturu a posuzuje, zda je možné je provozovat na té naší, nebo se musí vytvořit jiná.

Nevadilo vám tedy, že jsou ve zcela zjevném střetu zájmu jako manželé, kdy ona je uváděna jako kontaktní osoba? Nezvažovali jste jiné řešení, aby u toho nebyla?

Ona u celé realizace projektu nebyla, rozhodně nezadávala práci, ani ji nekontrolovala, máme tady zápisy ze všech jednání, které probíhaly. Paní Šebková byla u jediného z nich, kdy se řešila kybernetická bezpečnost v rámci systému, protože to je první systém, na který se bude vztahovat zákon o kyberbezpečnosti, a to se řešilo ještě s externím dodavatelem, kterého zde máme. V rámci IT oddělení nevystupovala navíc ani ona, ale kolega, který je pod ní a vystupuje na pozici našeho systémového pracovníka. Ve smlouvě je uvedená jen z důvodu, že když dodavatel má začít plnit, tak potřebuje primárně věcného gestora, ale také kontakt na IT, protože tam budou věci, které budou potřebovat spolu konzultovat minimálně do úrovně, jestli je to možné v rámci infrastruktury provozovat. Byla tedy na úrovni technického garanta, ne věcného.